Turki, vuelva usted mañana

En España no tenemos muy buen concepto del funcionamiento de la Administración. Ya desde hace décadas se hizo célebre aquella frase de 'vuelva usted mañana' ... asociada a la lentitud, dejadez y hastío que provocaba el anormal funcionamiento, por ser suave, de la Administración, bien fuera local, provincial, autonómica o estatal. Que, por cierto, lejos de complementarse, se estorban y estorban al ciudadano.

La ventanilla única fue un invento que alivió pero no subsanó el problema. Entre otras cosas porque no es única. Hay un montón. El procedimiento administrativo asfixia entre pliegos, condicionados, recursos y demás a todo el que cae en sus redes. Y de tan largos y pretendidamente garantistas que son, se vuelven inútiles y hasta perjudiciales, en contra de quien supuestamente deben ayudar.

Y dirá el que haya leído los dos párrafos anteriores que, a qué viene esto ahora, en una columna deportiva. Pues, como la UDA va bien y vivimos momentos tranquilos, el que esto escribe se ha buscado, él solito, un motivo de desasosiego. Y todo a raíz del partido de tenis de la semana pasada, televisado por Netflix, del torneo amistoso bañado en oro en Arabia. Ganó Sinner a Alcaraz en la final que nos hartaremos de ver en los próximos diez años si no lo remedia algún talento que ande por ahí escondido. Pero, a lo que iba, el glamour del evento, algo hortera eso sí, las instalaciones de la zona y el dineral que se dejaba ver sin pudor, tenía una imagen visible que las cámaras se hartaron de enfocar: Turki Al Sheikh.

Vale, este tipo ya es pasado, sí. Pero es que no se me va de la cabeza lo que es capaz de hacer, si le dejan. Es verdad que está acostumbrado a trabajar sin procedimiento alguno, sin leyes y con pocas garantías. Pero los resultados saltan a la vista y brillan mucho, en color dorado principalmente. También es verdad que él quiso bañar en oro a la UD Almería (no olvidemos los 'audis') y convertirlo en un club grande. Pero es más verdad aún, absolutamente cierto, que el potencial económico del jeque quedó en simple calderilla, sin poder alguno, frente a la frase más reconocible de España (también de Europa). Vuelva usted mañana.

El procedimiento administrativo aburrió al jeque que cogió los bártulos y se fue con su dinero a otro lado. Y para restregarnos nuestro sistema 'megaextremadamente' garantista, 'burrocrático' y cansino, aparece continuamente en televisión rodeado del glamour que quiso para la UD Almería.

Total, que ese que salió el otro día por la tele en un evento mundial, como responsable del mismo, era el que presidió la UDA los pasados seis años y que, entre Tebas, con sus cosicas, y la Administración, con sus historias, lo aburrieron del todo. Era rojiblanco. Era. Ya no.