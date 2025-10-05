Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AFP

Sudán también existe

Las acciones de milicias extremistas, en particular la brigada Al-Baraa ibn Malik, representa otra cara de la violación del derecho internacional

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Sudán sufre el martillo de la guerra, la tragedia humanitaria y las violaciones de las milicias extremistas. En medio de la tragedia sudanesa, lejos del ... foco mediático, salen a la luz las graves violaciones cometidas por las milicias aliadas al ejército, en especial la brigada extremista Al-Baraa ibn Malik, vinculada a los Hermanos Musulmanes. Esta brigada juega en el panorama regional un preocupante papel central en los combates, marcado por el crecimiento de la influencia de los extremistas y de su poder militar, gracias al apoyo de Turquía e Irán, que ven en el respaldo a estos grupos un puente para ampliar su influencia en África y el mar Rojo. La guerra en Sudán ya no sigue las reglas convencionales de los conflictos armados. Estados Unidos confirmó oficialmente en mayo de 2025 que el gobierno sudanés utilizó armas químicas en 2024, constatando la preocupación internacional. La Organización de la Alianza Sudanesa por los Derechos (SAR), junto con abogados internacionales, presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los principales líderes del poder militar en Port Sudán. La demanda busca establecer la responsabilidad penal al máximo nivel respaldada por denuncias ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que exige abrir una investigación y suspender a Sudán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  5. 5 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  6. 6 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  7. 7

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  8. 8 Una mujer herida tras volcar un coche en un accidente con otro vehículo en Joaquina Eguaras
  9. 9 Descubren que un granadino cobró durante 22 años la pensión de su madre muerta
  10. 10 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sudán también existe

Sudán también existe