Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sáhara marroquí

La ONU marca un punto de inflexión al reconocer la propuesta de Mohamed VI

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avala el plan de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí como la ... solución viable, creíble y duradera a un conflicto que dura ya 50 años. Una solución que se negociará en el marco de la ONU y ante la que ninguno de los actores implicados, como Argelia y el Frente Polisario, podrá resistirse ni imponer condiciones previas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  3. 3

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5 Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  8. 8 Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia
  9. 9

    Sonya Keefe y la resistencia defensiva dan el triunfo al Granada Femenino
  10. 10 Le piden siete años y medio de prisión tras retener a una mujer en su domicilio de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sáhara marroquí

Sáhara marroquí