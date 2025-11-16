Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una mujer sudanesa camina por el campamento para personas desplazadas por la guerra de Sudán. EFE

Migración sudanesa hacia el Mediterráneo

La guerra de Sudán y el nuevo corredor migratorio hacia el Mediterráneo indican que las oleadas migratorias hacia Europa no se deben tanto a choques repentinos como a conflictos prolongados

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

La guerra de Sudán y el nuevo corredor migratorio hacia el Mediterráneo indican que las oleadas migratorias hacia Europa no se deben tanto a choques ... repentinos como a conflictos prolongados. La guerra en Sudán se extendió de Jartum a Darfur, Kordofán y Al-Yazira, dejó la mayor crisis de desplazamientos del mundo, y hoy impulsa nuevas rutas de movimiento humano hacia el norte de África y, desde allí, a la orilla sur del Mediterráneo. Según ACNUR, el total de personas obligadas a abandonar sus hogares dentro y fuera de Sudán superó los 11,7 millones hasta octubre de 2025, mientras que quienes cruzaron hacia los países vecinos sobrepasaron los 4,2 millones. Estas cifras describen una situación humanitaria y son un indicador temprano de una ruta migratoria que volverá a presionar a Europa si no se aborda su raíz política y de seguridad.

