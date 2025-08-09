Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Ejecuciones en Irán

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:56

No pasa desapercibido el silencio del régimen de Irán con todo lo que está ocurriendo en Gaza. Alguna declaración aislada pero ninguna amenaza apocalíptica como ... las que solía lanzar antes de sus intercambios de golpes con Israel y el remache de Estados Unidos con efectos y consecuencias poco conocidas públicamente. En privado, las informaciones sobre el daño causado en las capacidades militares iraníes y en su programa nuclear se han manipulado en su momento, pero su verdadera dimensión se irá conociendo. Un enorme daño colateral es el incremento de la represión atroz contra la oposición con numerosas ejecuciones. Miembros de la resistencia iraní en el exterior hacen un llamamiento urgente para evitar la ejecución inminente de cinco opositores. Según informes de la prisión de Evin, cinco presos condenados a muerte, acusados de pertenecer a unidades de la resistencia afiliadas a la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, fueron trasladados, tras ser golpeados, a la prisión de Qezel Hesar. Se trata de Vahid Bani Ameri, Pouya Ghobadi, Shahrokh Daneshvarkar, Babak Alipour y Mohammad Taghavi. Este traslado podría anunciar la ejecución inminente de estos reclusos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a un joven de 20 años de un disparo en el pecho en Pinos Puente
  2. 2 Un adolescente sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrenueva
  3. 3 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  4. 4

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  5. 5

    «¡Ha sido don Paco!»: el crimen en el conocido burdel de la Colón que sobrecogió Granada
  6. 6

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  7. 7

    El parque de la Chana que ya no tiene niños
  8. 8

    La nueva vida de Marta en Polícar
  9. 9 El pueblo de Granada que tuvo la costura como santo y seña
  10. 10

    El Granada afronta su trofeo menos festivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ejecuciones en Irán