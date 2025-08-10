Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reuters

Ejecuciones en Irán

Un enorme daño colateral es el incremento de la represión atroz contra la oposición con numerosas ejecuciones

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:03

No pasa desapercibido el silencio del régimen de Irán con todo lo que está ocurriendo en Gaza. Alguna declaración aislada pero ninguna amenaza apocalíptica como ... las que solía lanzar antes de sus intercambios de golpes con Israel y el remache de Estados Unidos con efectos y consecuencias poco conocidas públicamente. En privado, las informaciones sobre el daño causado en las capacidades militares iraníes y en su programa nuclear se han manipulado en su momento, pero su verdadera dimensión se irá conociendo.

Ejecuciones en Irán