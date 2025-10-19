Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

AFP

Detalles muy peligrosos

En el escenario militar, nada está conquistado hasta que llega la infantería, coloca la bandera y elimina los obstáculos

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:03

Los detalles son importantes, relevantes, incluso trascendentes para lograr los objetivos previstos. Por ejemplo, el final de la guerra entre Israel y Hamás y afirmar ... que ha amanecido una nueva era en Oriente Próximo. Vamos a ver, porque el camino no se da por terminado hasta que no se recorre el último metro y la carrera no se gana hasta que el ciclista cruza la meta. En el fútbol, los goles en el descuento lo cambian todo. En el escenario militar, nada está conquistado hasta que llega la infantería, coloca la bandera y elimina los obstáculos.

