Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rey de Marruecos, Mohamed VI. Efe

El desafío de Marruecos

Se han adoptado medidas para corregir problemas que no son tan diferentes a los europeos

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:00

Marruecos, como cualquier otro país del mundo, afronta numerosos desafíos con la necesidad de lograr una solución que sea beneficiosa para todos. La guía y ... el impulso para superar los problemas más graves que sufren los marroquíes radica en el propio rey Mohamed VI y su entorno real que desde su llegada al trono hace 26 años han apostado con gran éxito por la industrialización, la modernización y el desarrollo económico, político y social con respeto a las tradiciones y costumbres. Sectores como el agroalimentario, el textil, las energías renovables, el turismo, la formación profesional, las universidades, la cultura o el deporte son iniciativas que han incrementado la actividad económica, el empleo, la identidad y orgullo nacional y el peso internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha
  2. 2

    Dos detenidos por una supuesta agresión sexual en Pulianas
  3. 3

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió
  4. 4

    «Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»
  5. 5 La complicada recogida del higo chumbo en la finca de ocho marjales de un pueblo de Granada
  6. 6

    El piloto fallecido en Loja era de Málaga y practicaba ala delta de forma habitual
  7. 7

    «Los 60 trabajadores están muy afectados y hemos pedido su evaluación psicológica»
  8. 8 Detienen al ladrón de farmacias de Maracena que se llevó un botín de 1.200 euros
  9. 9 La pequeña y nueva cafetería de calle Elvira que vende el «mejor matcha de Granada»
  10. 10 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El desafío de Marruecos

El desafío de Marruecos