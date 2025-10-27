Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La palabra como semilla

Miguel de Unamuno lo expresó con nitidez: «La palabra es semilla, y germina según la tierra que la recibe»

Javier Castejón

Médico y escritor

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:20

Hay palabras que, como semillas, se lanzan al aire sin saber en qué tierra germinarán. A veces caen en el silencio, otras se pierden en ... el ruido, pero algunas logran encender hogueras en la conciencia de un tiempo. Miguel de Unamuno lo expresó con nitidez: «La palabra es semilla, y germina según la tierra que la recibe». Literatura y periodismo forman parte de ese sembrado: no son ornamentos, sino brújulas y armas. Toda palabra verdadera, cuando se pronuncia con hondura y justicia, guarda en su interior la posibilidad de transformar el mundo.

