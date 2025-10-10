Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada piensa la paz

Javier Castejón

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:59

A finales de este mes de octubre, Granada acogerá el II Foro Internacional de Cultura de Paz, una cita de alcance mundial que reunirá a ... premios Nobel, artistas, diplomáticos, líderes sociales y representantes de Naciones Unidas. La alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, ha definido el evento como «una oportunidad extraordinaria para reivindicar a Granada como una ciudad abierta, comprometida con los valores de la paz, el respeto y la solidaridad». Esa frase, lejos de ser solo institucional, contiene una clave que merece atención: la paz no es solo un objetivo político, sino también cultural, científico y simbólico.

