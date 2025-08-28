Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La contabilidad de la muerte

Cincuenta muertos. Ciento treinta y cinco muertos. Setenta y seis muertos. Las cifras llegan cada mañana, puntuales como un parte meteorológico

Javier Castejón

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:55

«El mal no es radical, sólo extremo; no tiene profundidad, ni tampoco una dimensión demoníaca. Puede crecer desmesuradamente y devastar el mundo precisamente porque ... se extiende como un hongo sobre su superficie», afirmaba la filósofa Hannah Arendt en su intento de explicar que el mal no es una fuerza intrínseca y poderosa, sino más bien una consecuencia de la falta de pensamiento crítico y la incapacidad de las personas para resistir ideologías o sistemas que promueven la violencia y la opresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  2. 2

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular
  3. 3 King África cancela su concierto en un pueblo de Granada por problemas de salud
  4. 4

    El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini
  5. 5

    «Pagarás por lo que le hiciste a la chica de Motril»
  6. 6 Maracena llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Granada por la zona de bajas emisiones
  7. 7 El fruto del Amazonas que arrasa en Granada: «Es muy saludable y tiene un sabor único»
  8. 8

    Emperatriz Eugenia abre parcialmente al tráfico la semana que viene
  9. 9

    Hospitalizan a Robert Moreno con una crisis hipertensiva en pleno partido
  10. 10 El antiguo monaguillo de un pueblo de Granada pronunciará el pregón de la Virgen de Gracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La contabilidad de la muerte