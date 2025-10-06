Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Guillermo Fernández-Vara, expresidente de Extremadura EP

Vara, un moderado

Hijo de un magistrado que murió joven en una curva larga y maldita por Talavera de la Reina, la primera vez que votó hizo caso a su padre y escogió la papeleta de UCD

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Hace 22 años entrevisté a Guillermo Fernández Vara y en las dos horas de conversación se dibujó el origen de los elogios que ha recibido ... post mortem: equilibrado, moderado y hombre más de consensos que de dogmas. Su vida es la historia de un niño de derechas que de mayor se hizo de izquierdas. Hijo de un magistrado que murió joven en una curva larga y maldita por Talavera de la Reina, la primera vez que votó hizo caso a su padre y escogió la papeleta de UCD. En Córdoba, donde se licenció en Medicina, se hizo amigo de Antonio Hernández Mancha, que lo convenció para afiliarse a Alianza Popular. Después se trasladó a una pedanía de Olivenza, donde conoció a un vecino con el que coincidía en un punto: tenían una hija de la misma edad. Ese vecino era Juan Carlos Rodríguez Ibarra –«que me hizo ver la vida de otra manera»– y acabaron coincidiendo políticamente.

