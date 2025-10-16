Quevedo en patinete

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Quevedo, durante un concierto en el Martín Carpena. Rocío Nadales

No se trataba del líder del conceptismo, sino del líder del reguetón

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:15

Dijo: «Mi proyecto de vida es conocer a Quevedo». Y me emocioné. Un adolescente, con su cuerpo pintarrajeado de tatuajes y el cabello dividido en ... tres partes de diferentes colores, comentaba a sus amigos que tenía un objetivo vital noble y filológico: aproximarse a la obra literaria de don Francisco de Quevedo, descifrar sus imágenes y metáforas… ¡Iluso! No se trataba del líder del conceptismo, sino del líder del reguetón. Los 'quevedos' montaron en sus patinetes y se largaron acera arriba. Me los volví a encontrar 300 metros más adelante. Un caballero los había parado y les afeaba que circularan por la acera.

