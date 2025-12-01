Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EP

Novilleros

A la última ·

Acaba la temporada taurina y detecto un problema: los aspirantes a toreros tienen unos nombres poco llamativos

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:19

Comenta

Acaba la temporada taurina y detecto un problema: los novilleros aspirantes a toreros tienen unos nombres poco llamativos y nada épicos. No son apelativos para ... triunfar. Solo me han llamado la atención El Mene, El Mella, El Primi y El Moro, que, bueno, pueden pasar. Más clásicos me han resultado Cid de María, Joselito de Córdoba y Álvaro de Chinchón, aunque, en fin, ninguno convincente. Comparen, por ejemplo, con aquella terna vasca de 1918: Chato de San Sebastián, Trueno de Bilbao y Chatillo de Baracaldo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  5. 5 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  8. 8 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  9. 9 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  10. 10 El coche «indestructible» que recomienda un mecánico de la ITV: «Muy buenos materiales»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Novilleros

Novilleros