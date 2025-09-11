Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Limón, limonero

La deriva ideológica del PP está siendo tan fructífera que solo les queda cambiar la gaviota de su logotipo por un kiwi, por una ciruela claudia, por una melona de Villaconejos

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:11

La deriva ideológica del PP está siendo tan fructífera que solo les queda cambiar la gaviota de su logotipo por un kiwi, por una ciruela ... claudia, por una melona de Villaconejos… A falta de debates sobre el proyecto de España, se podría convocar un simposio sobre la fruta a escoger como anagrama. Se trata de una cuestión con enjundia que ya se ha suscitado en mi frutería de cabecera. Mi frutero, por ejemplo, cree que los kiwis son una medicina con precio de antibiótico, que no le gustan a nadie y que es una fruta extranjera. Así que no lo ve como logo político.

Espacios grises

Limón, limonero