Pasar de celebrar la Navidad con 50 a reunirnos media docena es un cambio trascendental que llega a todas las casas algún día

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 11 de diciembre 2025, 00:18

El puente de la Constitución ha sido traumático. Mi suegra ha anunciado que se acabaron las cenas multitudinarias de Nochebuena, que este año no está ... dispuesta a poner una mesa para 20 porque se angustia. En casa de mi madre seríamos algunos más: 30, pero hace un par de años que se acabaron las celebraciones masificadas. Hermanos y cuñados andamos como pollos sin cabeza y con la ansiedad avisando. Cada año renegábamos de estas fiestas familiares, pero ha sido anunciar su final y nos hemos venido abajo, embargados por un derrotismo que no somos capaces de procesar.

