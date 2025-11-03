Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gyozas o croquetas

A la última

Noviembre, mes de la sublime decisión

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

¿Gyozas de rabo de toro con reducción de yakisoba y mayonesa de guacamole o saquitos de gambón frito, espuma de alioli y yema curada? ... He ahí la cuestión. Noviembre, mes de la sublime decisión. Nuestro WhatsApp se llena de mensajes con propuestas. Hay que votar ya las opciones de menú para las comidas prenavideñas de antiguos alumnos, antiguos colegas, antiguos peñistas… Somos todos antiguos, pero los platos a elegir son todos modernos: tartares, tatakis, carpaccios, risottos…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

