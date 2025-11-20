Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont. EFE

De Fole a Puigdemont

Para él, negociar es imponer, si no, perdería su esencia, no sería nacionalismo, sería catalanismo inteligente, como diría Ánxel Fole

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:12

La palabra nacionalismo es un poco peligrosa, no se buscó bien. Por nación se entiende algo que se hace contra los enemigos, con guerras y ... batallas», le dijo Ánxel Fole a Carlos Casares en su casa de Lugo ('Conversas con Ánxel Fole'). Los dos escritores han muerto, pero el razonamiento sigue vivo y en él radica la tensión con Puigdemont y el problema catalán, que, según Ortega, «España deberá conllevar durante algún tiempo».

