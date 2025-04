Salve Reina de Sierra Morena

Mientras las campanas del centro de la cristiandad, allá en Roma, doblaban por la muerte del jefe de la Cristiandad, por el fallecimiento del cabeza ... de la Iglesia de quienes profesan la fe católica, en el otro extremo, aquí en Andújar, en Sierra Morena, repicaban desde la espadaña de la Basílica Real Santuario de la Virgen de la Cabeza anunciando que su reina, La Morenita viviría su día grande, paseándose entre sus hijos, devotos de la Reina y Señora de la Sierra. Un año más y desde todos los puntos de la geografía española han acudido hasta este bendito cerro del Cabezo, una cita ineludible, miles de romeros y peregrinos para expresar su fe y devoción.

Atrás han quedado unos preludios bajo la denominación de Pórtico de Romería que este año ha progresado en contenidos, muy variados y con calidad, que cerró el pregón oficial pronunciado por Mercedes Fernández Arco, dando paso a ese trío de jueves de la Ofrenda de Flores, Viernes de la Cofradías Filiales y Sábado del Paseíllo, que supone el ascenso a ese bendito cerro por el Camino Viejo, en caballería o carreta y por la carretera de centenares de curvas en miles de vehículos. El jueves, uno de los más masivos de los últimos años, llenó de aroma y fragancia la ciudad de Andújar, desde la nueva silueta ubicada en la Plaza de España.

El viernes, poco más de una docena de las 68 filiales hicieron su entrada en la ciudad, que pudiera ser la última imagen, si los cambios prosperan para los próximos años. El sábado del paseíllo, el buen tiempo primaveral ha hecho que tanto el número de carretas haya crecido hasta superar los dos centenares o el de caballistas y vehículos. Lugar Nuevo fue una vez más el centro neurálgico de reunión y convivencia de una gran mayoría de iliturgitanos. Unos, la mayoría, con la caída de la tarde enfilaron hacia el Cerro, mientras los menos, regresaban a Andújar para retomar de nuevo el camino el domingo. Un domingo que la espléndida temperatura hizo que arribaran mas romeros y peregrinos que años atrás hizo que la explosión de color y fervor fuera impresionante, especialmente cuando la Reina de Sierra Morena atravesaba el dintel de la puerta de su Basílica y asomaba a su lonja en medio de la tradicional lluvia de pétalos, mientras los anderos hacían mil y una pericia para que todo transcurriera con absoluta normalidad.

Y llegó el momento cumbre. En el altar levantado al efecto, en el exterior, la Virgen de la Cabeza presidió el Solemne Pontifical que ofició el arzobispo de Granada, José Mª Gil Tamayo, junto al obispo de la Diócesis Sebastián Chico y a miembros de la orden trinitaria, sacerdotes del arciprestazgo de Andújar y capellanes de la filiales. No sin antes haber sido trasladada desde su camarín, la imagen de la Morenita a manos del alcalde Francisco Carmona y la hermana mayor Isabel Barrios, junto al presidente de la Matriz, Manuel José Gómez y el hermano Mayor de Colomera. En el momento de la homilía Gil Tamayo, sin olvidar la figura del Papa Francisco profundizó en la secularización que vive hoy la sociedad española, con el deseo de que esta romería sea motivo no sólo de fidelidad a la tradición, sino de afirmar la Fe en Dios, Andújar fiel siempre a la tradición cristiana y la figura de María, la Virgen de la Cabeza, el modelo, el mejor que hemos querido ser siempre. La brecha abierta, hoy día entre Evangelio y Cultura, debe tener una mirada hacia esta devoción. La Solemne celebración Eucaristía se llenó con los cánticos del coro de la Cofradía Matriz.

Mientras, casi un millar de efectivos entre Guardia Civil y otras Fuerzas de Seguridad y personal sanitario, que conforman el Plan del Cerro de la Romería de la Virgen de la Cabeza cuidaban de que todo transcurriera sin incidente alguno. La Junta ha duplicado el presupuesto dirigido a este plan que tiene por objetivo prevenir riesgos y anticipar la respuesta en emergencias. El Plan del Cerro es un ejemplo de suma de esfuerzos y de coordinación entre todas las administraciones es el mayor dispositivo que se articula en la provincia y uno de los más destacados de Andalucía La coordinación entre administraciones es clave para garantizar que la Romería de la Virgen de la Cabeza se celebre con total seguridad y garantías para todos». Se ha arreglado la carretera que lleva a la Basílica Santuario y, se ha puesto en servicio el vado sobre el río Jándula en la A-6177 para facilitar el tránsito de vehículos. El próximo año, se podrá ya contar con el edificio del SECOP terminado; el primero de la Junta de Andalucía en nuestro territorio.

Esta celebración que cuenta con la declaración de fiesta de interés turístico nacional, desde enero de 2014 el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el expediente con el que pretende lograr que la Romería de la Virgen de la Cabeza sea declarada fiesta de Interés Turístico Internacional. Hasta hoy sin respuesta.

Pero todo esto no tendría valor alguno, sino fuera porque cada una de esas miles y miles de personas que este año y otros muchos han acudido a este bendito Cerro, llamados por la fe y la devoción a una Virgen «morenita y Pequeñita» no fueran capaces de transmitir, no ya al mundo, sino a los de su entorno esa fe y devoción autentica, heredada de sus mayores, sobre todo y muy especialmente ahora, casi a las puertas de la celebración del octavo centenario de su aparición al pastor de Colomera. Y que la romería vivida, la intima de cada uno no se reflejara en nuestro comportamiento con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados, tanto de ayuda material, como espiritual.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!