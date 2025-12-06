Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Purchena

Insoportable

«Hay corruptos de verdad. Algunos son todavía presuntos y otros ya han pasado y pasan por la cárcel aunque aún no hayan sido condenados. Ahora mismo están en el PSOE, pero en el PP tampoco se libran»

Ángel Iturbide

Periodista

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:04

Comenta

Si a estas alturas existe alguien a quien le extrañe el auge de los movimientos de ultraderecha es porque no ha salido de la cueva ... o vive de espaldas a todo lo que nos rodea. Nos encontramos en un tiempo insoportable de cutrez y vulgaridad que nos llega a paladas de la mano de nuestros representantes públicos. Ya no es solo la corrupción. Si solo fuera la presencia de corruptos entre nosotros lo mismo era más llevadero. El problema es que el sistema está enfermo, socavado en sus cimientos y eso no hace sino alimentar a aquellos que no aspiran sino a un retroceso en las libertades que disfrutamos ahora. Que haya jóvenes que dicen preferir un sistema autoritario al democrático ya no chirría como lo hacía antes. Que algunos piensen que vivir en una dictadura no es tan malo, es hasta comprensible. Sobre todo si esos anhelos proceden de quienes no han vivido una dictadura nunca. El caso es que todo lo que considerábamos firme se va desmoronando poco a poco con peligro de colapsar.

