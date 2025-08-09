Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Illa, un año de sobresaltos

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:05

Salvador Illa y Pedro Sánchez compartirán palacio estival en un contexto político en el que ambos buscan un plan que les permita garantizar una gobernanza ... estable. Tanto en Cataluña como en el Gobierno central, se trabaja con presupuestos prorrogados, limitando la agenda y la capacidad de acción. Sánchez gobierna en precario, sometido al chantaje constante de Junts, mientras el secesionismo, cada vez más combativo, lanza exigencias difíciles de asumir en ambos Ejecutivos. Los escándalos del PSOE pasan factura en el conjunto de España, aunque menos en Cataluña, según un sondeo del 'CIS autonómico', realizado a la luz del primer año del president al frente de esa autonomía. La prometida nueva financiación fiscal para Cataluña se retrasa a 2028 por la complejidad técnica, tensando el pacto con el independentismo. Sánchez insiste en que la llegada de Illa ha pacificado Cataluña tras la grave afrenta del 'procés', algo que la ciudadanía percibe, pero no así el tablero político, marcado aún por el desafío de lograr el regreso sin cargos de Puigdemont, un obstáculo judicial que amenaza con dinamitar más la estrategia de los socialistas.

