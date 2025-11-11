Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La ruptura del contrato social

Ignacio Pozo

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

Nuestro sistema democrático se basa en lo que Rousseau llamó en 1762 el 'Contrato Social', se sumergía en las teorías de los antiguos filósofos Cicerón ... y Platón, y llegó a convertirse en la base política de los sistemas democráticos desde esa época a nuestros días. El resumen es fácil, el ciudadano cede parte de sus libertades a cambio de la seguridad en todos los sentidos que le ofrece el Estado. Transforma a los individuos en ciudadanos soberanos que participan en la formación de la «voluntad general», la cual dicta las leyes que todos deben seguir. Así, la democracia se legitima a través de la autodeterminación y la obediencia a leyes creadas por el propio pueblo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  3. 3 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  4. 4 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  5. 5

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  6. 6

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  7. 7 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  8. 8 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  9. 9 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  10. 10 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ruptura del contrato social