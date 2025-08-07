Datos, estadisticas y realidad gubernamental

Escribía Mark Twain sobre el engaño de las estadísticas con la frase de «mentiras, malditas y estadísticas», y este Gobierno se ha destacado por un ... soberbio manejo de las mismas. En la comparecencia del presidente para explicar la labor en este año político no dejó de sorprender en la interpretación de los mismos.

Sobre economía se jactaba del aumento de la afiliación en la Seguridad Social ocultando que en España existen casi dos millones de habitantes más que hace un par de años. De igual manera ocultaba que la afiliación incluía los numerosos cientos de miles de trabajadores pluriempleados que no llegan con un sueldo a fin de mes. Ni que el número de horas trabajadas va en caída libre respecto a las de hace dos años, por lo que es imposible que ese aumento de afiliaciones corresponda a un aumento de empleo, ni de la renta disponible si se sectorializa la misma. Pero, si juegas con la estadística de quitar del desempleo a un millón y medio de contratos «fijos discontinuos» el resultado es el que tú quieras manifestar.

Ni qué decir tiene que la sensación de los españoles es que somos «más pobres que antes». Aquí el llamado impuesto de los pobre –el IPC real/subyacente– es otro revés para Sánchez, y sus datos sobre la nueva Arcadia española, que ven que con el mismo dinero de hace dos años su cesta de la compra no llega a la mitad de productos del mismo periodo. O que el sueldo de mileurista de miles de jóvenes les echa fuera del mercado de la vivienda, y no solo para alcanzar ser propietario, sino para poder independizarse de la familia y ser inquilino. Si preguntamos a las familias españolas cuantas vacaciones anuales puedes disfrutar descubriremos que del mes de hace unos años, hemos pasado a una semana, según señalan la patronal hostelera.

Si continuamos sobre el hecho de que se han construido 14.000 viviendas sociales como un logro, comprobamos que corresponden, poco más, al 8% de las 180.000 prometidas. Respecto a la seguridad de nuestras calles, es un hechos constatable que la delincuencias ha aumentado en las mismas, y las estadísticas lo acreditan por varias cuestiones demográficas.

Otra de las manipulaciones es sobre las leyes aprobadas en el periodo legislativo. Efectivamente, puede decir el Gobierno que han sido un éxito si no mencionas que solo ha llevado las que sabía que iban a aprobar con sus socios parlamentarios. Lo cierto es que se han quedado en el tintero, por tener pleno conocimiento que sus socios y resto de grupos parlamentarios se las echarían para atrás, las muy importantes incluidas en su programa y pactos electorales, y el dato verídico es que solo se ha aprobado el 5,4% de las que pretendía el Gobierno. Siendo incapaz de aprobar la principal por mandato constitucional: los Presupuestos Generales del Estado.

Caso aparte merece la corrupción, muchos en fase judicial que espoleta el círculo del presidente. Incluso cuando la sentencia es en firme, siempre, algún corrupto encontrará la excusa sustitutiva puesta de moda durante el gobierno Sánchez: «Vale, pero han sido declarados culpables por tribunales que practican el lawfare…». La realidad es muy distinta, y así lo ven los ciudadanos, ya que la imputación de familiares, miembros del Gobierno, del propio fiscal general, o de destacados cargos del partido del presidente lo invalidan para continuar al frente del ejecutivo. Súmenle la situación electoral a la baja de los socios del gobierno; el estupor de los ciudadanos, especialmente el del voto femenino por los audios de Koldo Ábalos.., y encontrarán muchas respuestas del porqué no se convocan elecciones anticipadas.