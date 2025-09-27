Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Rincón del Ateneo

Un remedio para hacer las paces

Hilario Ramírez Rodrigo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:38

Hace muchos años ya, cayó en mis manos un librito del filósofo de la Ciencia, Alan Chalmers, ¿Qué es eso llamado Ciencia?, que ofrecía una ... sugerente vivisección de la Ciencia como sistema de pensamiento. Lo atesoré durante mucho tiempo junto a otro pequeño ensayo de asunto parejo, La Creación, del químico británico Peter Atkins. Una deliciosa mirada extraña y provocadora de la naturaleza del Universo físico, que transitaba desde lo familiar y reconocible hacia lo abstracto y formal de la Ciencia. Las traigo aquí, y ahora, porque el asunto que nos ocupa se podría concretar muy bien parafraseando, precisamente, la propuesta de Chalmers: ¿Qué es eso llamado Ciencia y por qué queremos divulgarla en el Ateneo de Granada?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  3. 3 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  4. 4

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  5. 5 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  6. 6

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas
  7. 7

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor
  8. 8

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión
  9. 9

    La Junta y el Ayuntamiento de Armilla acercan posturas en torno al carril peatonal con el PTS
  10. 10

    Las obras del metro tienen ya más de dos kilómetros de carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un remedio para hacer las paces