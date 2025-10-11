Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ilustración de Adrià Voltà
El Foco

La ambición del Nobel y un electorado dividido

En un país tan polarizado y cuyas elecciones se decidenpor márgenes cada vez más estrechos, una de las clavesdel acuerdo de paz Israel-Hamás es que la guerrasupone un riesgo político para Trump

Guillermo Íñiguez

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:45

Comenta

Como todo hito político, el acuerdo de paz entre Hamás e Israel, anunciado este jueves, tiene muchos padres. Entre estos se encuentra Donald Trump, cuya ... presión a Benjamín Netanyahu y a la milicia palestina ha sido decisiva para alcanzar el pacto. El giro político de Trump, que llegó a plantear que Gaza se convirtiera en «la Riviera de Oriente Medio», tiene mucho que ver con su malogrado afan por obtener el Nobel de la Paz – un premio que la comité noruego ha otorgado a la venezolana María Corina Machado. Sin embargo, la búsqueda del Nobel no es el único motivo que explica su repentino empeño por acabar con la guerra de Gaza. El acuerdo también se produce en un contexto de profundo cambio en la opinión pública estadounidense.

