Gestión forestal responsable: el reto pendiente en Sierra Nevada
Granada Futuro
Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:08
Cada verano, España asiste impotente al avance de incendios que arrasan miles de hectáreas de monte, amenazan vidas humanas y ponen en riesgo un patrimonio ... natural de valor incalculable. Aunque a menudo se señala únicamente al cambio climático como causa, lo cierto es que la magnitud de estos desastres está también ligada a la falta de prevención y gestión activa de nuestros bosques.
La normativa en materia forestal, como la Ley 43/2003 de Montes, reformada por la Ley 21/2015, o el Real Decreto 893/2013 sobre prevención de incendios forestales, establece la necesidad de acometer actuaciones periódicas de limpieza, clareos, mantenimiento de cortafuegos y control de plagas. Asimismo, el Plan de Ordenación y Gestión de Sierra Nevada (Decreto 238/2011) ya contemplaba la realización de clareos en pinares de repoblación para favorecer especies autóctonas y reducir la vulnerabilidad al fuego. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estas medidas se quedan en papel o se aplican de manera insuficiente.
Un ejemplo cercano y preocupante lo encontramos en el pinar de Fuente Alta, en Sierra Nevada. Este enclave, de enorme valor ecológico y turístico, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad. La acumulación de material combustible, la falta de clareos y el escaso mantenimiento aumentan el riesgo de un incendio que, en cuestión de minutos, podría alcanzar zonas urbanizadas como Pradollano, además de afectar a rutas frecuentadas por excursionistas y visitantes. Fuente Alta no es solo un bosque: es un espacio natural ligado a la actividad turística, deportiva y cultural de la estación de esquí, y su deterioro tendría un impacto ambiental y socioeconómico de gran magnitud.
La gestión de este pinar, actualmente en manos de Cetursa, incluye iniciativas de voluntariado para limpiar residuos. Aunque positivas, resultan claramente insuficientes frente a la magnitud de los riesgos. Lo que se necesita es un plan integral de prevención y gestión forestal, con actuaciones regulares de limpieza, ampliación de cortafuegos, recuperación de usos tradicionales (como el aprovechamiento de biomasa o la recogida de maderas y leñas) y una apuesta firme por compatibilizar conservación con seguridad.
En Granada Futuro creemos que el debate no debe situarse entre 'conservar' o 'intervenir', sino en cómo intervenir con criterios de sostenibilidad y eficacia. Prevenir los incendios significa actuar en invierno, planificar, escuchar a los técnicos y aplicar con rigor lo que ya marcan las leyes y planes de ordenación. En definitiva, tal y como han señalado ya algunos expertos, los incendios se previenen en invierno.
La pregunta es clara: ¿seguiremos mirando hacia otro lado hasta que el fuego nos alcance, o seremos capaces de anticiparnos y proteger Fuente Alta y, con ella, todo nuestro patrimonio natural?ç
José Mª Aguilar, ing. de Caminos, empresario; José Bigorra Arquitecto; Nicolás Castilla, Dr. Ing. Agrónomo; Luis Curiel, empresario; Salvador Curiel, Economista, consultor; Pedro Ferrer, ing. de Caminos, funcionario; Salvador Frutos, economista; Fernando Girón, ing. de Caminos, empresario; Emilio Gómez Villalba, ingeniero Industrial; Emilio Herrera, arquitecto; Enrique de la Higuera, abogado, vpdte. Asoc. Empresarios Sierra Nevada; Carlos Infanzón, ing. Industrial; Juan Miguel Mtnez. Cañavate, empresario; Fernando Mir, abogado; Manuel Morales Fdez., abogado; Fco. Martín Recuerda, economista; Juan José Nievas Aranda, ing. Industrial; Segismundo Nogueras, ing. Agrónomo, empresario; Miguel Ángel Palanco, kicenciado en Derecho; Javier Piñar; Ignacio Pozo; Jaime Riera, ing. de Caminos, funcionario; Ángel Rguez. Aguilera, arqueólogo; Antonio Romero Romero, economista; Agustín Ruiz Robledo, catedrático universidad; José Luis Santana, abogado; Manuel Sola, empresario; Miguel Valle, arquitecto.
