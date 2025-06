Granada, el futuro no espera

Comenta Compartir

Hay decisiones que no pueden aplazarse más. Granada necesita moverse. Y rápido.

Nuestra ciudad no solo sufre la falta de suelo para viviendas y equipamientos. ... También carece del músculo económico necesario para conservar y poner en valor su monumental patrimonio cultural. Y lo peor: seguimos actuando como si el tiempo no pasara. Como si no tuviéramos que planificar el futuro… ya.

Un crecimiento sin dirección Granada ha crecido históricamente gracias a la expansión natural hacia su Área Metropolitana. Pero hoy ese crecimiento avanza desordenado, con una infraestructura que no está preparada para absorber a los municipios colindantes. Mientras tanto, seguimos fragmentados, con más de 40 ayuntamientos, 600 concejales y decenas de ordenanzas diferentes para una única realidad urbana. ¿Tiene sentido gestionar como ciudades independientes lo que ya es, de facto, una gran urbe? La respuesta es clara: no. Ahora que aún estamos a tiempo de definir el trazado definitivo del metro, debemos pensar en grande. Es el momento de decidir con visión metropolitana dónde ubicar los grandes equipamientos estratégicos. Proyectos que deben estar conectados por transporte público eficiente y accesible para toda el Área Metropolitana. Hoy más que nunca, urge planificar Granada como una ciudad única y cohesionada. Ya lo hicimos antes En 1890, la Cámara de Comercio, con don Juan López-Rubio Pérez en la presidencia, lideró el ambicioso proyecto de apertura de la Gran Vía. Lo hizo con valentía, visión y sentido de ciudad. Hoy, más de un siglo después, necesitamos que esa misma Cámara dé un nuevo paso adelante: que lidere la unión de todos los municipios del entorno en una 'Gran Granada Metropolitana'. La Unión Europea ya ha planteado la necesidad de eliminar municipios menores de 20.000 habitantes. Granada puede y debe ser el primer territorio en España en dar ese paso, no como imposición, sino como una apuesta valiente por la eficiencia, la sostenibilidad y la identidad compartida. ¿Perderíamos nuestra identidad? Al contrario. Nadie duda de la esencia del Realejo, el Zaidín, la Chana o el Albaicín, pese a ser barrios integrados. La clave está en una gestión coordinada, que respete la singularidad de cada núcleo, pero que ponga en común los grandes retos. Y mientras tanto, el patrimonio se desmorona Granada es una joya del patrimonio mundial. El Albaicín y la Alhambra son solo la punta del iceberg. Pero conservar este tesoro cuesta dinero. Y no lo tenemos. El turismo es nuestro gran aliado, pero aún no lo aprovechamos como deberíamos. En lugar de proteger mejor nuestros barrios históricos, seguimos dejándolos morir por falta de mantenimiento, gestión y recursos. Subir el precio de la entrada a la Alhambra –como ya hemos propuesto– no es una medida impopular, sino una inversión inteligente. Revertiría directamente en la conservación del patrimonio y abriría al público nuevos espacios, hoy cerrados o abandonados. Granada tiene ahora la oportunidad de cambiar su destino. Pero no puede hacerlo dividida, ni actuando a impulsos. O planificamos con visión y valentía, o seguiremos repitiendo errores del pasado. Como decíamos, la Cámara de Comercio ya lo hizo en 1890. Puede volver a hacerlo ahora. Pero tiene que ser ya. Porque mañana será tarde. José Mª Aguilar, ing. de Caminos, empresario; José Bigorra, Arquitecto; Nicolás Castilla, Dr. ing. Agrónomo; Luis Curiel, empresario; Salvador Curiel, economista, consultor; Pedro Ferrer, ing. de Caminos, funcionario; Salvador Frutos, economista; Miguel Giménez Yanguas, Ingeniero Industrial; Fernando Girón, ing. de Caminos, empresario; Emilio Gómez Villalba, ingeniero Industrial; Emilio Herrera, arquitecto; Enrique de la Higuera, abogado, vpdte. Asoc. Empresarios Sierra Nevada; Carlos Infanzón, ing. Industrial; Juan Miguel Martínez Cañavate, empresario; Fernando Mir, abogado; Manuel Morales Fernández, abogado; Francisco Martín Recuerda, economista; Juan José Nievas Aranda, ing. Industrial; Segismundo Nogueras, ing. Agrónomo, empresario; Miguel Ángel Palanco, licenciado en Derecho; Javier Piñar; Ignacio Pozo; Jaime Riera, ing. de Caminos, funcionario; Ángel Rodríguez Aguilera, arqueólogo; Antonio Romero Romero, economista; Agustín Ruiz Robledo, catedrático universidad; José Luis Santana, abogado; Manuel Sola, empresario; Miguel Valle, arquitecto.

