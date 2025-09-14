Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Salida del túnel de vestuario del estadio de Linarejos, con la gran lona en la grada de enfrente. IDEAL
Diario de Teselas

El futuro ya empezó

Septiembre aleja definitivamente las vacaciones, que nunca están sobrevaloradas, y da paso al inicio de un curso académico, político y diocesano

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:06

Abro de nuevo el diario por donde me invita el marcapáginas para anotar teselas que persiguen conformar un mosaico infinito, al que nunca llego a ... dar fin, algo así como la lista de propósitos del inicio de curso. Septiembre aleja definitivamente las vacaciones que nunca están sobrevaloradas y ayudan a afrontar este trajín de vida. Y si no que se lo digan, por ejemplo, al rector de la UJA. Nicolás Ruiz, que encuentra en la Sierra de Segura el retiro preciso para cargar pilas, eleva el tono y arremete contra el «atropello» hacia la institución, antes por la financiación y ahora por el rechazo a un grado. Los motivos académicos quedaron aparcados pronto por la confrontación alimentada por administraciones de distinto color. La solución al grado de Ingeniería Biomédica, con un curso de retraso, no frena la movilización convocada para el próximo 8 de octubre sustentada en un sentimiento de agravio. La Universidad se defiende.

