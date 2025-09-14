El futuro ya empezó

Abro de nuevo el diario por donde me invita el marcapáginas para anotar teselas que persiguen conformar un mosaico infinito, al que nunca llego a ... dar fin, algo así como la lista de propósitos del inicio de curso. Septiembre aleja definitivamente las vacaciones que nunca están sobrevaloradas y ayudan a afrontar este trajín de vida. Y si no que se lo digan, por ejemplo, al rector de la UJA. Nicolás Ruiz, que encuentra en la Sierra de Segura el retiro preciso para cargar pilas, eleva el tono y arremete contra el «atropello» hacia la institución, antes por la financiación y ahora por el rechazo a un grado. Los motivos académicos quedaron aparcados pronto por la confrontación alimentada por administraciones de distinto color. La solución al grado de Ingeniería Biomédica, con un curso de retraso, no frena la movilización convocada para el próximo 8 de octubre sustentada en un sentimiento de agravio. La Universidad se defiende.

El inicio de curso, además de escolar y académico, es político. Los partidos reúnen a los suyos para repetir mensajes y reafirmarse en que ellos son los mejores, los necesarios. «Todos tensos», en alerta por si a Pedro Sánchez le da por pulsar el botón electoral. No parece que tenga esa intención. Aun así el curso recién iniciado sí será electoral. Juanma Moreno sopesa cuándo es el momento propicio para la convocatoria en su propósito de revalidar la mayoría absoluta.

Por cierto, los comicios andaluces pueden despejar camino para las elecciones municipales. Así, el Partido Popular jaenero anda buscando número 1. Incluso abre consultas para pulsar conocimiento, aceptación y valoración de tres candidatas 'saludables'; meten también a Agustín González Romo por no afearle el detalle. «El alcalde de Jaén» (como tal se le saludó desde la megafonía en una caseta en la pasada feria de Linares) está en expectativa de destino, ese es un mantra repetido desde hace meses por quienes parecen empeñados en buscarle salida. De producirse, igual llega antes, la lista a las autonómicas es una opción que hasta los 'contrarios' aprobarían si así ganan puntos para ser la foto de 2027. Con ese quita y pon hay damnificados, ¿cómo lo encajarán? Ahora bien, desde la moción de censura algo cambió y 'Roma locuta' con menor apego y eso tiene su aquel. Veremos.

Rosario Magno

Académico, político y diocesano. así también arranca este periodo septembrino. Jaén será el escenario de un Rosario Magno, una procesión única que reunirá, por primera vez, una selección de veinte imágenes marianas y cristológicas de toda la Diócesis, representando los misterios del Santo Rosario. Un acontecimiento que se califica de histórico y que presenta distintas aristas, más allá de la lógicamente religiosa. Hermandades de los puntos más dispares de la provincia se han sumado a este Jubileo de las Cofradías.

Sin duda, la Iglesia ha entendido bien la importancia de la religiosidad popular, del peso del mundo cofrade y romero, del que esta provincia es en gran medida referente. Una Iglesia que no deja de lado a los jóvenes; acérquense algún miércoles por la tarde/noche a la Catedral de Jaén y lo comprobarán en la adoración juvenil 'Face to face'.

Así, el 4 de octubre el Rosario Magno llenará la capital. Se estiman unos 40.000 visitantes atraídos por esta manifestación jubilar, lo que alimenta expectativas de hoteleros, bares, restaurantes, tiendas y todo aquel que pueda rentabilizar tal concentración de personas. Desde hace muchos meses atrás se viene trabajando por el éxito de la Procesión Magna, con el ánimo de que sea un éxito. Que el tiempo acompañe.

El Anfield azulillo

El 'this is Anfield' azulillo ahora es 'El futuro YA empezó'. Esta frase, rotulada en una gran lona, saludará a los jugadores que salten al estadio de Linarejos. Y no es un lema motivacional sin más, es el elegido para subrayar el cambio en Linares, apoyado precisamente en las firmas que acompañan la frase: Evolutio, Novaindef, Coronet o Desay, entre otras. Todas ellas con proyectos en marcha, avanzados o en expectativas de creación de empleo, y con ello dar el vuelco a una ciudad que bien lo precisa. Por cierto, Desay escenificará su apuesta por Linares el próximo viernes con una 'ceremonia de cubierta' en sus instalaciones del Parque de Santana.

Sabina y Úbeda

El hijo pródigo vuelve a casa. Igual ya dejó de ser noticia. Joaquín Sabina y su Úbeda natal se reencontraron hace años y en gran parte gracias a la 'mediación' de la alcaldesa Toni Olivares. Pero la de anoche fue una ocasión excepcional, el último concierto en su pueblo. Lo disfrutaron más de diez mil incondicionales que saben de memoria letras de unas canciones que acompañan vidas. El 'Hola y adiós' de anoche debiera ser un 'Hasta pronto' porque a mis 'cuarenta y diez' creo que aún no «es demasiado tarde» para «negarlo todo» y darse otra vuelta por esta tierra jaenera. No me resigno a que la vida siga como «siguen las cosas que no tienen mucho sentido». Gracias, maestro.