Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El grito de los pobres

Francisco Martínez Sánchez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:17

Comenta

El IX Informe Foessa es, sin duda, la radiografía que mejor define la situación socioeconómica de España. Siguiendo dicho Informe, Cáritas Española ha lanzado una ... llamada de atención ante el «proceso inédito de fragmentación social» que está viviendo nuestro país y que, por primera vez, está amenazando seriamente a la clase media, afirmando que «tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado la brecha y han llevado a España a contar con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  2. 2

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  3. 3 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  4. 4 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  5. 5 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  6. 6 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  7. 7 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  8. 8 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  9. 9 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  10. 10 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El grito de los pobres