Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ilustración: José Ibarrola

Oportunidad perdida

La IV Cumbre UE-CELAC celebrada en Colombia ha pasado por alto acuerdos en migración y en intercambios educativos en enseñanza superior

Francisco Aldecoa Luzárraga

Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y catedrático emérito de Relaciones Internacionales

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

Se ha celebrado en Santa Marta, Colombia, la IV Cumbre UE-CELAC, formato que continúa las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno que ... se vienen celebrando entre ambas regiones desde 1999, con las que se creó la Asociación Estratégica UE-América Latina y el Caribe. En esta ocasión, para muchas organizaciones de sociedad civil y autores, el objetivo era dar un paso más, y pasar de la Asociación a la Alianza Estratégica, después de los 25 años de la misma y teniendo en cuenta los nuevos desafíos comunes a los que nos enfrentamos tanto América Latina como Europa, especialmente frente a la política del actual Presidente Trump de los Estados Unidos. Sin embargo, al leer la declaración conjunta tras la Cumbre, solo se dan avances muy parciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  2. 2 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  3. 3 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  4. 4 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  5. 5 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  6. 6

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas
  7. 7

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  8. 8

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  9. 9

    La cadena humana que sostiene a la familia que sufrió el incendio de Las Gabias
  10. 10 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Oportunidad perdida

Oportunidad perdida