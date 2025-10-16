Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La migración: entre el descontrol y el populismo

Fernando Egea Fernández-Montesinos

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:33

La inmigración aparece en las encuestas como uno de los principales problemas que preocupa a los españoles. Cuando la izquierda niega que empieza a desbordarse ... y dice que es todo de «color de rosa» está peligrosamente agudizando el problema. Ya sabemos lo que está pasando en Francia, Alemania o Bélgica. En el otro extremo vemos mensajes populistas y radicales, cómo el de cerrar centros de menores. Un disparate, que pide la extrema derecha. Va contra todas las normas vigentes empezando por la Constitución y los convenios internacionales.

