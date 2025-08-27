Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

De Buenas Letras

Dos relatos noventayochistas

Fernando De Villena

De la Academia de Buenas Letras de Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:12

En este momento histórico en el que, más por incultura y por carencia de ideales que por convencimiento, los nacidos en España tenemos tan debilitada ... nuestra dicha de pertenecer a un país que durante tres largos siglos extendió por gran parte del mundo una civilización con unos valores mucho más nobles y generosos que los impuestos después por el mercantilismo inglés y yanqui, no estaría nada mal revisar lo que fue para nuestras letras el desastre del 98.

