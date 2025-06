Restauraciones

En paralelo a las convulsiones políticas nacionales y mundiales está produciéndose una convulsión religiosa que sería injusto que pasara desapercibida. En Sevilla, sin ir más ... lejos, los fieles de la Macarena organizan manifestaciones y se echan las manos a la cabeza por la restauración a la que ha sido sometida la venerada imagen, en cuyo proceso le cambiaron las pestañas. «Le han puesto pestañas de Barbie», se lamentó, entre lágrimas, una devota. Un político no se anima a asumir su culpabilidad ni siquiera cuando las evidencias indican que está de corrupción hasta las pestañas, pero en el ámbito de lo sagrado las cosas son más expeditivas: las pestañas virginales han forzado la dimisión de los responsables de patrimonio de la hermandad de culto.

Sin salir de Sevilla, la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista va a verse envuelta en un proceso judicial por el mismo motivo: han restaurado la imagen de su titular y le han dejado una cara de muñeca hinchable japonesa. La hija del imaginero, ya fallecido, reclama que sea devuelta de inmediato a su estado original.

En Cataluña, por su parte, se celebró hace unos días el milenario del monasterio de Montserrat. En este caso, el conflicto no lo ha motivado la restauración de la imagen conocida popularmente como la Moreneta debido a la coloración negra de su cara y de sus manos. No. No la han sometido a un proceso de blanqueamiento nórdico. El escándalo lo ha motivado la visita de los Reyes.

Puigdemont, al que cuesta trabajo reconocer tras la restauración que le han hecho en alguna peluquería belga, interpreta la visita regia como una «provocación», aunque sin especificar si se trata de una provocación al propio Puigdemont, a la Moreneta o a Cataluña, o a todo eso junto. Junqueras la ve como una «falta de respeto» al pueblo catalán, aunque su talante moderado le impide considerar como víctima de esa irrespetuosidad a la patrona de Cataluña, por independentista y republicana que pueda ser la patrona, que eso no podemos saberlo. Dado que el nacionalismo tiene menos que ver con la política que con la teología, todo adquiere un encaje lógico en aquella realidad alternativa.

A todo esto, en Boadilla del Monte recaudan fondos para erigir la escultura de Cristo más alta del mundo: 37 metros. Un proyecto que mezcla armoniosamente la devoción con el Libro Guinness de los Récords.

Tal y como está el panorama político, en fin, una súplica: que restauren cuanto antes las imágenes restauradas, que la Moreneta nos socorra aunque no seamos catalanes y que el Cristo gigante se eleve sobre este valle de lágrimas y de horrores.

De paso, y si no es mucho pedir, que el Congreso de los Diputados contrate a un exorcista, porque allí va a tener clientela.