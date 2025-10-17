Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los metafóricos

De cómo la chistorra se convirtió en billete, o viceversa

Felipe Benítez Reyes

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:30

Comenta

Ayer se clausuró en Arequipa el X Congreso Internacional de la Lengua Española y piensa uno que en la programación académica hubiese encajado un coloquio ... entre Ábalos y Koldo en torno al uso del lenguaje figurado como maniobra de despiste y al empleo de la metáfora como recurso delictivo, habilidad que les atribuyen la UCO, los jueces, los fiscales, los periodistas y todo el país, salvo ellos dos. En cualquier caso, sean inocentes o culpables, hubiese estado bien que dilucidaran filológicamente ante la comunidad filológica el empleo del término «chistorra» para referirse a los billetes de 500 euros en el mundo específico del hampa, así como detalles más concretos: ¿por qué identificar el color morado de esos billetes con la chistorra, que es rojiza, y no con la remolacha, pongamos por caso?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  3. 3 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  4. 4 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  5. 5 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  6. 6 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  7. 7 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  8. 8

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»
  9. 9

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  10. 10 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los metafóricos