Como saben ustedes, el cuco no se toma la molestia de construir un nido, sino que parasita el de otras aves, por lo general de ... menor tamaño. En un caso flagrante de abandono parental, deposita allí un huevo para que lo incuben otros pájaros insectívoros, que no se dan cuenta del cambiazo, ya sea por despiste o por desconocimiento de la tipología del huevo tanto propio como ajeno. Cuando el huevo intruso eclosiona, el polluelo de cuco se dedica a desalojar del nido los huevos o los polluelos legítimos, según esté la cosa, para así quedarse él con toda la comida que le acerquen sus padres adoptivos, que tampoco se dan cuenta de que su presunto vástago es mucho mayor que ellos.

Así de cucos son los cucos.

Da la impresión, no sé, de que un cuco ha puesto un huevo en el nido de unas gaviotas y que, como por arte de magia, ese huevo no para de crecer, lo que no deja de resultar insólito en un huevo. Sea por lo que sea, el huevo suplantador es cada día más grande, ya digo, y las encuestas pronostican su crecimiento continuado a costa del empequeñecimiento progresivo de las gaviotas que andan empollándolo, aun sabiendo de sobra que empollan un huevo del que puede salir un pajarraco emparentado con el águila de cierta bandera retro: el cuco imperial, digamos. Es posible que las gaviotas estén convencidas de que son más cucas que los cucos, pero la cosa tiene su peligro: imitar al cuco no te hace más cuco, sino que te convierte en la parodia ridícula de un cuco ya de por sí bastante ridículo.

…Pero ya está bien de alegorías pajareras, de modo que bajemos a la pura prosa: ¿hasta qué extremo está dispuesto el PP a imitar a Vox en ranciedad ideológica, en matonismo parlamentario y en demagogia tremendista? ¿Qué guía espiritual ha indicado a sus dirigentes que ese es el camino del éxito en un mundo convulso? ¿Qué adivino les ha augurado que eso es lo que necesita el país y la gente? Cuando lleguen las elecciones y eclosiones el huevo de Vox, ¿qué? ¿Creen de veras en el PP que un presumible gobierno de coalición con Vox generaría un clima social apacible o, por el contrario, un ambiente indesmayablemente crispado y conflictivo, cercano a lo ingobernable, tanto en la calle como en las instituciones, como ya se ha demostrado en las comunidades en que decidieron darse la mano antes de darse la puñalada?

Por lo demás, el cuco se adapta a diversos hábitats, con preferencia por las cabezas huecas, mejor cuanto más jóvenes, y se alimenta principalmente de orugas. Bueno, de orugas y de otras cosas más abstractas como el desencanto, la ignorancia y el cuñadismo, de modo que por ese lado tiene asegurado el sustento.