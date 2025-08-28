Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Incendios y olas de calor: ¿es el futuro que queremos?

Federico Velázquez de Castro

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:55

El verano de 2025 será recordado como uno de los más trágicos por sus daños en las personas y la naturaleza. Aún sin finalizar, podemos ... hablar de alrededor de dos mil muertes por calor y 400.000 hectáreas calcinadas. El calor actúa junto a la contaminación –pues la temperatura suele acelerar las reacciones químicas–, especialmente con el ozono superficial, acentuando sus efectos. En cuanto a los incendios, llamados de sexta generación, su evolución los hace temibles desafiando los métodos tradicionales de extinción. La tendencia creciente de las temperaturas está detrás de estos fenómenos estivales y representa una clara consecuencia de la crisis climática de la que ya muy pocos dudan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  2. 2

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular
  3. 3 King África cancela su concierto en un pueblo de Granada por problemas de salud
  4. 4

    El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini
  5. 5

    «Pagarás por lo que le hiciste a la chica de Motril»
  6. 6 Maracena llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Granada por la zona de bajas emisiones
  7. 7 El fruto del Amazonas que arrasa en Granada: «Es muy saludable y tiene un sabor único»
  8. 8

    Emperatriz Eugenia abre parcialmente al tráfico la semana que viene
  9. 9

    Hospitalizan a Robert Moreno con una crisis hipertensiva en pleno partido
  10. 10 El antiguo monaguillo de un pueblo de Granada pronunciará el pregón de la Virgen de Gracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Incendios y olas de calor: ¿es el futuro que queremos?