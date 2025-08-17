Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

¿A quien representan los ejércitos y las guerras en una sociedad democrática?

¿Ha llegado el momento de un paso cualitativo y democráticamente radical para la desaparición de la solución armada de los conflictos?

Esteban Velázquez

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:06

No. No es una ilusión utópica, sentimental y sin realismo. Todo lo contrario: el realismo es el que ha habido cada vez que las naciones ... han llegado a una constatación trágica de la inutilidad –o al menos la no compensación– de las guerras y la solución armada de los conflictos. En cada guerra y sobre todo, en la guerras más mortíferas y generalizadas que han existido en el pasado siglo XX. El final de las dos guerras mundiales fue un grito unánime de las naciones «¡Nunca más la guerra!» ¿Quién lo ha decidido?: «¡Nosotros los pueblos!» Esa expresión y ese grito del final de la segunda guerra mundial, tan recordado en muchas ocasiones por nuestro inolvidable y querido Federico Mayor Zaragoza. Grito que fue el cimiento y fundamento principal del nacimiento, primero, de las Liga de las Naciones y, después, de las Naciones Unidas y las instituciones mundiales surgidas en Breton Woods para que hubiera una convivencia armónica y justa. Aunque sean instituciones totalmente insuficientes desde el mismo momento en que hay países con poder de veto en el Consejo de Seguridad y un Consejo de Seguridad no subordinado a la Asamblea General, entre otros mecanismos antidemocráticos. Pero con la puesta en marcha de ese multilateralismo para la paz se avanzaba en la dirección correcta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  2. 2

    Un reventón térmico provoca el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas
  3. 3

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  4. 4

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  5. 5

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  6. 6

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  7. 7 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  8. 8 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  9. 9 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025
  10. 10

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿A quien representan los ejércitos y las guerras en una sociedad democrática?