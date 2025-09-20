Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Otra vez otoño

Esteban de las Heras

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:43

Debería escribir del bochornoso final de la Vuelta Ciclista, o de la absurda imposición de la lengua catalana en toda España, pero no tengo el ... cuerpo para broncas. Prefiero esperar a ver qué pasa en nuestra ciudad el próximo año, cuando las instituciones culturales y las fuerzas vivas comiencen a celebrar los quinientos años de la estancia de Carlos V en Granada, porque estoy seguro de que más de uno va a sacar las viejas banderas de Boabdil, aunque sólo sea para incordiar, que es lo que más le gusta a la progresía. Y como tampoco tengo el ánimo 'pa'ruidos', ahí lo dejo apuntado, con el ferviente deseo de equivocarme. Lo que de verdad apetece estos días es comprar una torta de la Virgen y que su peculiar sabor resucite recuerdos de aquellos años en los que Zapatero y Puigdemont todavía vestían pantalón corto e iban a misa los domingos. Éramos más pobres y quizás más felices. No había tantas 'Españas' enfrentadas.

