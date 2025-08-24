Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vacaciones torradas

Esteban de las Heras

Esteban de las Heras

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:32

Los termómetros han vuelto a su cordura después de que este largo y cálido agosto nos haya obligado a soportar una atmósfera de braseros encendidos, ... que nos ha derretido las meninges. El calor me ha afectado tanto que he llegado a ver en la tele al amado presidente del gobierno abandonando dos días diferentes sus sagradas vacaciones en La Mareta. No ha sido una ensoñación ni una utopía, porque hasta las cadenas de televisión en sus informativos han dado cuenta de esos maravillosos portentos. Y lo mismo han hecho los periódicos digitales y los de papel. Hay quien asegura que incluso en el primer viaje se acercó hasta uno de los pueblos que estaban castigados por los incendios, pero no hay constancia oficial de tal evento. Tendremos que esperar a que la Inteligencia Artificial nos lo aclare y a que, más adelante, los historiadores hispanistas nos cuenten qué ocurrió en realidad durante este caluroso agosto que hemos sufrido con nuestra habitual indolencia. Digo esto porque la inmensa mayoría de los historiadores vernáculos están todavía enredados con la compleja visión de la guerra civil y no van a poder, por ahora, meterle mano a esta larga temporada del sanchismo en flor.

