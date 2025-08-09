Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Real

Trastadas de agosto

Esteban de las Heras

Esteban de las Heras

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:57

Me equivoqué. Agosto ya no es el mes de las fiestas sino el de los incendios forestales, las olas de calor y los trenes averiados. ... Podría ser también el mes que cuestiona la inteligencia artificial, pero no quiero visitar ese jardín, porque no he sacado entrada y podrían ponerme colorado por bocazas. Nos quedamos con los incendios, los calores y los trenes averiados. El fuego en los campos es una desgracia que sufren los países del Mediterráneo desde que los griegos incendiaron Troya, o desde que Jehová anunció a Ezequiel que «en medio de ti voy a prender un fuego que devorará todos los árboles, tanto los secos como los verdes. Este incendio no se podrá apagar; quemará toda la superficie, de norte a sur». Qué puñetas habrían hecho los hebreos en aquella época para que Yavé perdiera su infinita paciencia y prendiera la tea.

