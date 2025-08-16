Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Fuegos de fiesta y muerte

Esteban de las Heras

Esteban de las Heras

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:52

El verano ya no es la estación de los fuegos artificiales sino la de los incendios forestales. Es cierto que esta noche en muchos pueblos ... se derramarán miles de lágrimas al contemplar las luces y los colores de esos fuegos de artificio que anuncian el fin de sus fiestas, pero también es verdad que a esas horas habrá millares de lágrimas corriendo por las mejillas de quienes ven cómo el fuego deshace en pocos minutos la casa que ha sido su morada de toda la vida. Es la cara y la cruz de este pueblo variopinto que llamamos España, que mantiene su calendario festivo y bebe o baila bachata pese a que, a unas decenas de kilómetros, los bomberos estén pidiendo a los vecinos que salgan de sus hogares para salvar el pellejo, aunque no les dan garantía de que al volver vayan a encontrar sus enseres intactos. Hay un tercer grupo formado por aquellos que se fueron de vacaciones unos días antes de que se declararan los incendios y ahora no saben qué será de sus moradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  2. 2 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  3. 3 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  4. 4

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  5. 5

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  6. 6

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  7. 7 El restaurante de Granada que «vuelve al origen de la cocina» a través de las brasas
  8. 8 Los problemas económicos del Granada impiden inscribir a Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo
  9. 9 El pueblo de Granada donde el atún rojo de almadraba se ha convertido en su protagonista
  10. 10

    El Granada mantiene pendientes a sus fichajes por inscribir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fuegos de fiesta y muerte