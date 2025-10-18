Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fiesta menguante

Dentro de veinte días se cumplirán 50 años de aquella oprobiosa 'marcha verde' marroquí

Esteban de las Heras

Esteban de las Heras

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:19

Creo recordar que iban a ser cien las actividades proyectadas por el Gobierno en el 50 aniversario de la muerte del dictador, que se cumple ... dentro de un mes. Si plantean dos por día, podrán cumplir su promesa antes de Navidad, pero no se ve en el ambiente mucho entusiasmo. El 'caso Koldo-Ábalos', en cuyo sumario se mencionan acciones poco claras en Baza y Granada, le está robando el protagonismo. Y por lo que se puede leer en la prensa insumisa esto no es más que la punta del iceberg. Quizás algo de este asunto influyó en la rápida desaparición de Sánchez de los actos conmemorativos del Día de la Hispanidad. Tampoco el cielo encapotado ayudó a darle el brillo que se merece esta fiesta.

