Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Camisetas sudadas

Esteban de las Heras

Esteban de las Heras

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:09

Comenta

Ministros y ministras, además de Patxi López, han dicho reiteradamente estos días que iban a sudar la camiseta. Ya se sabe que cuando La Moncloa, ... a primera hora de la mañana, señala la consigna para la jornada, ésta se repite en todas las comparecencias gubernamentales o ante las preguntas de la prensa canallesca. El lema es sagrado y no se cambia ni una coma. En el caso de «Vamos a sudar la camiseta», muy repetido estos días, podría ocurrir que la prenda, con tanto ejercicio, traspasara un olor desagradable al resto de la ropa y a la piel de sus usuarios. Alguien ha dicho que con el sudor se agotan las ideas y eso es mosqueante. De hecho, la impresión que nos transmite es que la democracia con la que soñábamos en el lejano octubre del 75 está perdiendo su limpieza y su prestancia. Los principios que nos ilusionaron entonces pesan tan poco que podrían sostenerse en el rayo de luz de una linterna. Quizás este estado de ánimo que ahora me atrapa se deba a que la repentina llegada del frío me ha robado el optimismo o bien porque la cruda realidad así lo dicta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  5. 5 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  6. 6 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  9. 9 La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene
  10. 10 Las zonas en las que va a hacer más frío antes de que vuelvan las lluvias a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Camisetas sudadas