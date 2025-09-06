Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cambio climático otoñal

Esteban de las Heras

Esteban de las Heras

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:08

Hace diez años, en 2015, varios miembros de la Young Entrepreneur Council (YEC) aseguraron que para el 2020 nos habríamos quedado sin los elefantes y ... rinocerontes africanos y habrían desaparecido los glaciares de los Andes. Dijeron también que para entonces apenas podríamos tomar chocolate debido a una enorme escasez de cacao por la prolongada sequía en Costa de Marfil y Ghana. No se quedaron cortos estos muchachos en anunciar desgracias, porque también dijeron que para ese año nadie usaría Facebook y habrían desaparecido las industrias del papel, del cine, del taxi y de la telefonía fija. No acertaron ni una en esta empanada mental, aunque también debo puntualizar que en aquella lista figuraba el aserto de que para el citado 2020 todos los pagos se realizarían a través de una aplicación del móvil: el actual 'bizum'. Habrá que reconocer que ahí casi hicieron diana, pese a que el asunto se va desarrollando con relativo retraso. Pero en lo de los elefantes, rinocerontes y el cacao se pasaron de frenada. Por cierto, también anunciaban que habría escasez de whisky y aconsejaban ir guardando algunas botellas. Del vino no se decía ni mu.

