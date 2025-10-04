Bajas emisiones

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El adocenamiento es general y afecta a todos los que tienen la obligación de guiar correctamente a su rebaño

Esteban de las Heras

Esteban de las Heras

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:54

Después del segundo rejonazo que ha recibido mi salud, estoy para que la esfinge de Tebas me ponga como ejemplo de su enigma. Hablo de ... ese ser mitológico que proponía una adivinanza a quienes pretendían entrar o salir de aquella ciudad y si no acertaban los mataba. Se trataba de descifrar qué ser, provisto de una sola voz, camina con cuatro patas por la mañana, con dos al mediodía y con tres al atardecer. Los tebanos estaban con el canguelo que puede suponerse. Por fin Edipo, que era el más listo de la peña, encontró la solución. La respuesta correcta era «el hombre», ya que de niño camina sobre cuatro patas, cuando es adultos anda sobre dos piernas y cuando le llega la vejez se ayuda con un cayado o un bastón. Yo ya necesito un bastón y, de seguir así, cualquier día me veo sentado en uno de esos carricoches para la tercera edad, que están inundando las aceras.

