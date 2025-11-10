Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Opinión

El alcalde de Níjar miente

«El presupuesto aprobado por PP y Vox dedica esos millones extra a subir los sueldos del equipo de gobierno (2,6 millones más) y a multiplicar el gasto corriente en fiestas»

Esperanza Pérez Felices

Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Níjar

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

En estos días hemos oído de todo. Que si la culpa es de Pedro Sánchez, que si la subida del IBI no es cosa del ... alcalde, que si lo marca el Estado… No falta quien intenta confundir con tecnicismos ni quien aprovecha la desinformación para desviar la atención. Pero hoy vamos a hablarle claro a todo hijo de vecino, de Níjar y de cualquier lugar. Sin rodeos. Sin mentiras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  3. 3

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  4. 4 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  5. 5

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  6. 6 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  7. 7 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  8. 8 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El alcalde de Níjar miente