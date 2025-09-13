Ángel Iturbide Periodista Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:41 Comenta Compartir

Dos noticias que leí en este mismo periódico me llamaron la atención hace unos días. Bueno, en realidad era una información y una publicidad. Empezando por la segunda, el anuncio daba cuenta de la presencia de 'Sabores Almería', la marca de alimentación gourmet surgida con el apoyo de la Diputación de Almería, en la 'Americas Food & Beverage Show & Conference' (los americanos se quedan solos poniendo nombres a sus ferias), que se ha celebrado entre el 10 y el 12 de septiembre en Miami. Al verlo cortocircuité. No lo entendía. Claro, después de muchas vueltas, de decisiones y contra decisiones, finalmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió imponer unos aranceles del 15% a todos los productos importados de la Unión Europea. Así pues no sé qué sentido tenía que empresarios almerienses del aceite, embutidos, productos agroalimentarios, frutos secos, etcétera participaran en una feria en un país al que tienen que pagar un 15% de aranceles por vender en ese mercado. Si ya la venta es cara al tratarse de productos gourmets más lo será para el bolsillo del consumidor americano si los compra cuando han sido gravados con un 15% para entrar en el país. Supongo yo que la asistencia a esta feria estaría programada con antelación, aunque los aranceles anunciados por Trump para los productos importados de la Unión Europea se hicieron efectivos en julio, tiempo digo yo que suficiente para decidir si era rentable acudir a la misma o no. Al parecer sí lo era a juzgar por la publicidad en la que se anunciaba la participación de los almerienses en la misma. De todas maneras, habrá que esperar a que la Diputación Provincial de Almería y la Cámara de Comercio hagan balance de su presencia en Miami, aunque (se me han podido pasar) no veo muchas informaciones sobre los resultados de los almerienses en las distintas ferias mundiales a las que acuden.

La información a la que aludía más arriba y que se publicó el mismo día que el anuncio de 'Sabores Almería' comenzaba diciendo: «Bajo el eslogan 'Almería y ya estaría' la Diputación Provincial de Almería promociona la excelencia turística del destino 'Costa de Almería' en los foros profesionales más importantes del mundo». Ahí, ya no solo cortocircuité sino que directamente me morí. No era la primera vez que leía lo de 'Almería y ya estaría', pero esta vez me impactó más. Me fui a Google para intentar saber cómo debe ser un eslogan turístico y leí: «Es una frase corta y pegadiza que utilizan los destinos para promocionarse y atraer visitantes, creando una identidad de marca y diferenciándose de otros lugares». 'Almería y ya estaría' es una frase corta, sí, pero nada pegadiza.

Es ramplona, en su acepción de vulgar, en cuanto a la rima fácil y sosa. Y seguí profundizando para ver si cumplía otras características de los eslóganes. Y las cumplía. No todas. Brevedad y fácil de recordar: pues sí breve sí que es, aunque no se queda muy grabado en la memoria. Originalidad, por supuesto y me atrevería a decir que no creo que se le ocurra a nadie una frase así. Creatividad, me abstengo de comentar nada. Emoción, nada, sigo sin comentar. Enfoque en el destino: debe reflejar los atributos y la oferta particular del lugar; no es el caso. Lenguaje positivo: transmite lo que el destino ofrece; ni de lejos. Simplicidad, en exceso. En definitiva, que al que se le ocurrió la frase se quedó descansando y las neuronas le reventaron de tanto esfuerzo porque además de ser una frase que no dice nada tampoco invita a nada. Entiendo que lo que quiere decir es que Almería no necesita nada más, que con su nombre o destino basta y que, se supone, su creador considera que con solo mentarla se tiene todo lo que uno busca cuando viaja. Ahora, supongo que habrá otras maneras de conseguirlo, además de que, aunque no soy lingüista, creo que la construcción de la frase deja mucho que desear.

Y entonces me adentré en el mundo de los eslóganes turísticos y encontré muchos ejemplos que sí cumplían las características más habituales de los mismos como 'Respira, siente, vive Almería'; 'En Almería la vida te sonríe', 'Si hay que empezar que sea por la A de Almería'; 'Almería igual o mejor', todos ellos del Ayuntamiento de la capital en su asistencia a Fitur en los últimos años. De Almería recuerdo otro que me parece muy atractivo: 'Almería, donde el sol pasa el invierno'.

También encontré eslóganes para todos los gustos pero que atraían al visitante. El más conocido aquel 'Spain is different'. Otros: 'Asturias, paraíso natural', 'Galicia ¿me guardas el secreto?', 'Andalucía te quiere', o 'Madrid te abraza'. Y si está interesado en profundizar en la materia acuda a entornoturistico.com/eslogan-turistico-paises-del-mundo y encontrará eslóganes turísticos utilizados en diferentes momentos por 158 países de todo el planeta.

Mientras tanto, nosotros atraeremos visitantes con 'Almería y ya estaría'.