Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Reuters
Los olivos suicidas

Señor presidente

En el personaje todo es, en el mal sentido, desmesurado y onírico.

Ernesto Medina Rincón

Jaén

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:16

Aunque las novelas presidencialistas se asocian al boom de la narrativa hispanoamericana, José Luis Buendia y Concha Argente, mis queridos y añorados profesores de literatura ... en el Colegio Universitario de Jaén, se encargaron de ponerme en antecedentes. «El primero fue Valle-Inclán con 'Tirano Banderas'. Ése es el origen. A la Generación del 98 le dolía España y amaba la libertad». Al repasar añejos conocimientos literarios he constatado que son denominadas más usualmente 'novelas de dictador'. Tanto da. Estamos ante un subgénero que produjo un ramillete de obras maestras. A saber, 'Yo el Supremo' de Augusto Roa Bastos; 'El otoño del patriarca' de García Márquez; 'El señor presidente' de Miguel Ángel Asturias, y 'La fiesta del Chivo' de Vargas Llosa.

