Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana. EFE/Manuel Bruque
Los olivos suicidas

Pobres míos nosotros

He asumido la mediocridad, cuando no corrupción, de bastantes políticos.

Ernesto Medina Rincón

Jaén

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:38

Comenta

El lamento elige a sus plañideros según la pertinencia de la situación. No resulta extraño cuando unos padres desesperados gritan por los pasillos del hogar « ... ya no puedo más» ante la adolescencia insurrecta de su vástago que parecer quisiere reventar ad aeternum la convivencia familiar. La exclamación sollozante es acompañada con dolor y empatía cuando sale de los labios ajados de un enfermo terminal. Al escucharlo en boca de una mujer que, además del trabajo, se encarga de las labores domésticas junto con la crianza y educación de los hijos se manifiesta clarividente el trecho que aún queda por menguar para la igualdad efectiva entre sexos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  3. 3 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  4. 4 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  5. 5 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  6. 6 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  9. 9 Esta noche cortan la A-92G en Bobadilla para instalar el hormigonado del gran viaducto de la GR-43
  10. 10 Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pobres míos nosotros

Pobres míos nosotros