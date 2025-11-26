Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los olivos suicidas

La negación del adúltero

El juicio y la sentencia serán céleres. Pero incluso condenado perseverará en la negación del adúltero.

Ernesto Medina Rincón

Jaén

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:48

Comenta

Cegado por la pasión, agotado por el hastío o simplemente por paladear el placer agridulce de arrostrar el peligro el adúltero se lanza sin red ... a la aventura. En el impulso primario del gozo carnal o en el pensamiento más elaborado con el que satisface el ego se cree invulnerable. A los mil ojos de la calle invisible. Al perfume extraño o al cabello prendido en la camisa. Considera natural la doble vida. No toma precauciones. Por supuesto, no se preocupa de las coartadas. La progresión geométrica de sus devaneos es proporcional a la sensación de impunidad. Ignora las huellas que quedan a su paso hasta que de pronto, en un fugaz instante, se arman todas las piezas del rompecabezas que completa una sentencia fatal. En ese momento no cabe el recurso del manido «no es lo que parece». Sólo resta la negación. Que, en cierta manera, le crea una neurosis por cuanto supone renegar del deleite vivido, que ya se antoja lejano y ajado. No, no, no. El juicio y la sentencia serán céleres. Pero incluso condenado perseverará en la negación del adúltero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  2. 2 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  3. 3 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  4. 4

    Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares
  5. 5 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano
  6. 6 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  7. 7 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  8. 8 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  9. 9

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  10. 10 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La negación del adúltero

La negación del adúltero